العين يعلن عودة جارديم لقيادة الفريق في مباراة الشارقة

أعلن جوزيه باروس، المدرب المساعد في الجهاز الفني للعين الإماراتي أن ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق سيعود من جديد لقيادة البنفسجي، اعتبارًا من مواجهة الشارقة القادمة، وذلك بعد حصوله على إجازة في الفترة الماضية.

ويواجه نادي العين فريق الشارقة في السادسة إلا ربع مساء بعد غدٍ الأحد، على ملعب هزاع بن زايد، لحساب منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وقال جوزيه باروس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة: "ليوناردو جارديم سيتواجد في مباراة الشارقة.. المدير الفني سيعود غدًا للإمارات، من أجل تصحيح عدد من الأمور الفنية، ثم سيكون متواجدًا في المباراة القادمة".

وأضاف: "نعلم أن مواجهة الشارقة ستكون صعبة أمام متصدر الترتيب، ونركز على حصد النقاط الثلاث، وهو ما يهمنا، لذا استعدينا بشكل جيد، حتى نتفادى المفاجآت".

وتابع: "نحن نحتاج للفوز في مباراة الشارقة القادمة، هي 3 نقاط مهمة جدًا أمام متصدر الترتيب، لذا يجب علينا أن نحصل عليها كي نتقدم في جدول الترتيب".

وأتم جوزيه باروس تصريحاته قائلًا: "نحن نعتمد على الجماهير، ونثق فيهم، ونتمنى دائمًا أن يتواجدوا في الملعب لدعمنا، هذا ما نريده ونرغب فيه، لأن هذا ما يؤدي للفوز".