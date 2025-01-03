بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب لمنظمة الأغذية والزراعة 111.3 نقطة في ديسمبر، دون تغيير نسبيًا عن نوفمبر وأقل بمقدار 11.5 نقطة (9.3%) عن مستواه في العام السابق، وفق تقرير المنظنة الصادر اليومن وتلقت "الشروق" نسخة منه.

وظلت أسعار تصدير القمح مستقرة بشكل عام في ديسمبر. وقد تم تعويض الضغط النزولي الناجم عن ضعف الطلب الدولي وزيادة التوافر الموسمي من الحصاد في الأرجنتين وأستراليا بالضغوط الصعودية الناجمة عن سوء ظروف المحاصيل الشتوية في الاتحاد الروسي.

وارتفعت أسعار الذرة العالمية بشكل طفيف، بدعم من ارتفاع مبيعات التصدير ونقص الإمدادات في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الطلب القوي على الأصول الأوكرانية.

ومن بين الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت أسعار الشعير العالمية، في حين انخفضت أسعار الذرة الرفيعة. وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 1.2% في ديسمبر، مما يعكس انخفاض أسعار إنديكا والأرز العطري بسبب تباطؤ الطلب.

وعلى مدار العام ككل، بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب لمنظمة الأغذية والزراعة 113.5 نقطة في عام 2024، بانخفاض 17.4 نقطة (13.3%) عن مستوى عام 2023، مدعومًا بانخفاض أسعار القمح والحبوب الخشنة، ويمثل انخفاضًا سنويًا ثانيًا عن مستوى عام 2022 القياسي.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز 133.1 نقطة، بارتفاع 0.8% عن عام 2023، وهو ما يمثل أعلى مستوى اسمي منذ 16 عامًا. وقد دعمت أسعار إنديكا هذه الزيادة السنوية، حيث أبقت الطلب القوي على الواردات من بعض البلدان في آسيا والمنافسة المتناقصة بين المصدرين أسعارها مرتفعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.