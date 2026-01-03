انطلاق التصويت في دائرة العمرانية والطالبية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة العمرانية والطالبية.

وشهدت لجان الاقتراع بالدائرة هدوءا مع انطلاق عملية التصويت في تمام التاسعة صباحاً، حيث توافد عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مقر لجنتهم الانتخابية في مدرسة هشام شتا الإعدادية بنات.

وخلا محيط اللجنة الانتخابية من أي مظاهر للدعاية الانتخابية، التزاما بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

فيما تزين المدخل الرئيسي لعدد من اللجان بأعلام مصر، ومظلة كبيرة من القماش لتنظيم حركة الدخول وتوفير الحماية من الشمس.

وتشهد الدائرة منافسة قوية في جولة الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين هم مرشح حماة الوطن محمد لملوم، و3 مرشحين مستقلين هم السيد زغلول، ومحمد علي عبد الحميد وجرجس لاوندي.