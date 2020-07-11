الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلاده لن تتردد في إدراج أي الحوثيين أو كيانات متورطة في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال برايس في تصريحات، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية: "لقد اتخذنا خطوات عدة، خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وسوف نتخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة".

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق أمس أن دفاعاتها اعترضت 3 طائرات مسيرة معادية، في هجوم جديد يعقب هجمات تبنتها مليشيا الحوثي اليمنية.