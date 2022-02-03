جروندبرج يبحث مع الحوثيين الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج اليوم الخميس، مع جماعة أنصار الله الحوثية، الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد.



وأفادت وسائل إعلام حوثية، بأن" رئيس وفد الجماعة بالمفاوضات محمد عبدالسلام، التقى في العاصمة العمانية مسقط، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج ".



وأضافت أنه" جرى خلال اللقاء، مناقشة الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، وأهمية رفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، وصولاً إلى إيقاف العدوان(عمليات التحالف العربي) ومعالجة آثاره".



وأشارت إلى أنه" كذلك تم بحث الإسراع في تحريك ملف الأسرى والمفقودين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وتأتي هذه المباحثات تزامنا مع تصعيد عسكري هو الأكبر باليمن منذ سنوات، وسط مساع أممية لخفض مستوى الصراع والدخول في مفاوضات لحل الأزمة.