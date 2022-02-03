تهديد أمريكي بفرض عقوبات على الحوثيين عقب هجمات ضد الإمارات

هددت الولايات المتحدة، بفرض عقوبات جديدة على الحوثيين في اليمن بعد الهجمات التي نفذوها في الآونة الأخيرة، ولاسيما على الإمارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم": "لقد اتخذنا خطوات عدة، بما في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وأتوقع أن نتخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة".

وأمس الأربعاء، صرّح برايس: "لن نتردد في معاقبة قادة حوثيين وكيانات متورطة في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي"، مكتفيا بالقول إن هذا الإجراء تحديدا لا يزال "قيد الدرس".

وإزالة اسم الحوثيين من القائمة الأمريكية السوداء كان أحد أول القرارات التي أصدرها الرئيس جو بايدن في مجال السياسة الخارجية لدى وصوله إلى البيت الأبيض قبل عام.

واتخذ الرئيس الديموقراطي هذه المبادرة في محاولة منه لإتاحة المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، لكن المساعي الدبلوماسية فشلت والحرب لا تزال على أشدها بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع، في الساعات الأولى من صباح الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد و الجاهزية للتعامل مع أية تهديدات و أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.