 جروندبرج يدعو لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف باليمن - بوابة الشروق
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جروندبرج يدعو لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف باليمن

د ب أ
نشر في: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:33 م | آخر تحديث: الخميس 3 فبراير 2022 - 11:33 م

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج مساء اليوم الخميس، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف في البلاد.

‏وقال مكتب جروندبرج في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، إن " المبعوث الأممي زار العاصمة العمانية مسقط، والتقى محمد عبدالسلام رئيس فريق المفاوضات بجماعة الحوثي، ومسؤولين عمانيين ".

وشدد جروندبرج "على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف، وللانخراط في المجهودات الرامية للتوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع في اليمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، شدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليدركينج على الحاجة الملحة لخفض التصعيد وحماية المدنيين في اليمن.

وتأتي هذه المباحثات تزامنا مع تصعيد عسكري هو الأكبر باليمن منذ سنوات، وسط مساع أممية لخفض مستوى الصراع والدخول في مفاوضات لحل الأزمة.

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