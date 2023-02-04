 محققون هولنديون يخترقون عصابة جريمة منظمة ويعتقلون 42 شخصا - بوابة الشروق
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محققون هولنديون يخترقون عصابة جريمة منظمة ويعتقلون 42 شخصا

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 11:48 م

ألقت الشرطة في هولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، القبض على 42 شخصا في مداهمات لعشرات المباني بعد أن اخترق محققون هولنديون شبكة اتصالات لإحدى عصابات الجريمة المنظمة.

ووفقا للسلطات في لاهاي، نجح المحققون في اختراق خدمة الاتصالات المشفرة بشكل خاص وتمكنوا من قراءة رسائل لمدة خمسة أشهر دون أن يتم اكتشافهم.

وتم إغلاق الخدمة، واعتقال المشغلين اليوم الجمعة، في مداهمات دولية منسقة على أنشطة العصابة، وبالإضافة إلى هولندا، شاركت الشرطة في بلجيكا وألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا في العملية.

وخلال المداهمات، اكتشف الضباط مختبرين للمخدرات، وصادروا مخدرات وأسلحة وأربعة ملايين يورو.

واستهدف المحققون الهولنديون مشغلي تلك الشبكة منذ عام 2020 وتعاونوا بشكل وثيق مع زملائهم في البلدان المجاورة، وعملوا أيضا بالتنسيق مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" والهيئة القضائية الأوروبية "يوروجست".

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