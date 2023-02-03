دار الشروق تخصص ورشا للحكي بهدف رفع الوعي لدى الصغار

اهتمام بورش للرسم والسرد.. ومجسمات وألوان تجذب الأسر وأطفالها

«أنشطة إبداعية، أجنحة كاملة، إصدارات تفاعلية» ضمن الاهتمام الخاص بالأطفال فى معرض القاهرة للكتاب، فى دورته الـ54، والتى جاءت محملة بأكبر قدر من الاهتمام على مستوى المؤلفات وورش العمل والندوات الخاصة بأنشطة الطفل، والتى نجحت فى جذب عدد كبير من الأسر وأطفالهم.

جاءت الأنشطة الخاصة بالأطفال فى معرض الكتاب للعام 2023، لتشبع الطاقات الإبداعية لدى الأطفال، وترسخ بداخلهم ميول القراءة والاطلاع حيث وجدوا تشكيلة غنية من المؤلفات والكتب والفعاليات والورش الخاصة بالرسم والحكى، حيث دور إيجابى فى تنمية المهارات الإبداعية وتعميق المدارك المعرفية لدى الصغار وإلهامهم وحسن إعدادهم للمستقبل.

أولت دار الشروق أهمية خاصة لأنشطة الصغار فى جناحها المخصص للأطفال رقم C5 فى قاعة 5، حيث مجموعة من أكثر المؤلفات القيمة من الدار المخصصة للأطفال، بخلاف الأنشطة التى جاء على رأسها «ورش للحكى» لرشا قناوى، مسئولة ورش حكى لقصص دار الشروق بمعرض الكتاب.

تتولى قناوى عملية جمع الأطفال على طاولة مستديرة، وتقوم بعملية الحكى والسرد لإصدارات الشروق، بطريقة تفاعلية بالمجسمات والألوان، وذلك بالإضافة إلى ورشة التلوين، والأنشطة الإبداعية، الأمر الذى أدى إلى حالة من البهجة والنشاط على أروقة جناح الطفل المخصص من دار الشروق، حيث حرص عدد كبير من الأسر، على اصطحاب أبنائهم للجناح الخاص بالطفل معبرين عن رضاهم وارتياحهم لأجواء التنظيم، ومبدين إعجابهم لكون المؤلفات مناسبة للأعمار المختلفة من الأطفال واليافعة، وأن الجناح يشتمل على عدد متنوع من الأعمال المميزة.

تناسبت التصاميم البراقة للمجسمات والعرائس المتحركة التى استعانت بها دار الشروق لإبراز أعمالها، مع مايطلبه الأطفال والصغار، حيث التفوا حولها للتعرف على قصص ومرويات عن تلك المجسمات المرتبطة بالمؤلفات الموجودة، كما أن التصنيف العمرى للكتب والمؤلفات سهل من عملية انتقاء الأهالى للمؤلفات التى تناسب سن أطفالهم، حيث تم تصنيف الكتب وفقا لسنوات العمر بألوان مميزة لكل منها على الآخر.

كما اهتمت دار الشروق مع ورشة الحكى، بتنظيم ورش أخرى للتلوين قام خلالها الأطفال تلوين عدد من الرسومات، من خلال منضدة دائرية التف حولها الأطفال لممارسة الانشطة الفنية والتلوين وسط حالة من البهجة.

واستهدفت تلك الورش التعرف على المواهب الإبداعية الكامنة للأطفال، عبر إتاحة الرسم الحر باستخدام الورق الابيض والألوان المختلفة.

ومن أهم إصدارات دار الشروق لأدب الطفل: كتاب «بيت العز وفوق السطوح» ــ كتاب تلوين للكبار والصغار ــ رسومات الفنان: حلمى التونى، وكتاب لوحات الفنان الكبير حلمى التونى تقول لكم «لونونى»، وصاحبة الجلالة، وكتاب هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة ونانا أميرة والكتكوت الأبيض وعشر بالونات لفاطمة المعدول، وكل شىء عن التنوع والاختلاف، وكل شىء عن الصداقة، وكل شىء عن المشاعر، وكيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار، وما هو التغير المناخى؟ وكتاب عش جديد لمنى الشيمى، وأبتسم لأكون أقوى للكاتبة شيرين سامى، وأتمنى لك تأليف أسماء عمارة.

كما اهتمت العديد من دور النشر الأخرى بأنشطة الأطفال، مع إبداع أكبر قدر ممكن من وسائل الجذب والتعليم والتثقيف للأطفال، ومنها دار الفاروق للنشر، ودار نهضة مصر، ودار اليوم الأول للنشر، حيث قاموا بتضمين ألعاب تناسب الأطفال من سن 4 سنوات، لتعليم الحروف والأرقام، والقيام بأنشطة تلوين والرسم على وجوه الأطفال.

كما تتضمنت فعاليات معرض الطفل تخصيص ورش عمل عن الأمثال الشعبية لتعريف الأطفال بها، وتعليم الفئات العمرية الأصغر سنا كيفية عمل كروت المعايدة، وسط وجود مجسمات لألعاب السلم والثعبان لتعليم الأطفال بطرق متطورة.

كما توفر للأطفال مجموعة من الألعاب التفاعلية، التى جاء الهدف منها تصحيح السلوكيات الخاطئة، ونشر ثقافة الوعى بالحفاظ على الموارد المائية والسلوكيات الصحيحة الخاصة بالبيئة والمناخ، وهى المضامين التى جذبت الأسر وأطفالهم على مدار الساعة طوال أيام معرض الكتاب.

وقدمت دار نهضة مصر أنشطة تفاعلية لتعليم الأطفال بدءا من 4 سنوات عن طريق ألعاب متطورة وتكنولوجيا حديثة، تساهم فى تنمية مواهب الأطفال، وبناء عقولهم، وتحفيزهم وجدانيًا ونفسيًا.

كما جاءت العروض المسرحية ضمن أهم أشكال صقل مهارات الأطفال وزيادة معارفهم، حيث تقديم الحكايات والقصص بشكل جذاب، من خلال عروض فنية مسرحية تلائم الأطفال، وقد أجمع الأهالى على أن تلك الأنشطة المسرحية تساعد فى تطوير اللغة ومهارات الاستماع لدى أبنائهم، وذلك من خلال التفاعل اللفظى بين الطفل والدمى الناطقة الملونة.

وقابل الأطفال تلك الأنشطة بانجذاب كبير، نظرًا لتخصيص العديد من الأجنحة الخاصة بهم فى المعرض، بخلاف ورش تهدف لتعليم الرسم والتطريز، لتنمية مهارات الأطفال والناشئة، بالإضافة إلى الرسم والتلوين على الخزف، وتعلم كيفية تدوير المخلفات البيئية ورسم أقنعة وجداريات وحروف فرعونية وتصنيع العرائس المختلفة كالأراجوز وعرائس المسرح.