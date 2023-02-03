كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن حجم الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال مواجهة فالنسيا أمس الخميس.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره فالنسيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «إصابة كريم التي تعرض لها أمام فالنسيا، غير مقلقة على الإطلاق، وسيكون قادر على المشاركة في مونديال الأندية».

وأضاف: «بنزيما سيخضع لفحوصات طبية في الساعات القادمة، من أجل الإطمئنان عليه قبل التوجه إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية».

وأتم: «فيما تأكد غياب ميليتاو عن مباراتنا أمام ريال مايوركا يوم الأحد، والفحوصات الطبية ستحدد موقفه من السفر مع الفريق إلى المغرب».