مباحثات أرمينية فرنسية بشأن الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ وقضايا التعاون الثنائي

أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء الأرميني تيجران خاتشاتريان، اليوم الجمعة، أنه عقد اجتماعا مع سفيرة فرنسا لدى أرمينيا آن لويوت، لبحث قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأزمة الإنسانية في ناجورنو قره باغ تحديدا حول ممر لاتشين، الذي يربط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة جوريس في أرمينيا.

وذكر المكتب، في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، أن خاتشاتريان أعرب عن تقدير بلاده بشدة لالتزام فرنسا بتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي مع أرمينيا.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية الدعم الفرنسي لأجندة الإصلاحات الجارية، وأشار إلى التنفيذ المتسق لخارطة طريق التعاون الاقتصادي الأرمني الفرنسي 2021-2026، بحسب البيان.

كما أشار البيان إلى أن السفيرة الفرنسية أعربت عن استعداد بلادها لمواصلة تقديم الدعم لكل من برامج التعاون قصيرة المدى والإصلاحات الاستراتيجية طويلة المدى.

وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضًا الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ الناجم عن حصار أذربيجان لممر لاتشين، مؤكدين عزمها على تطوير إمكانات الشراكة في إطار الملفات ذات التعاون المشترك.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.