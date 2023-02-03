بكين تحقق في تقارير عن رصد منطاد تجسس صيني في سماء أمريكا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، لوسائل الإعلام في بكين، إن الحكومة تجري تحقيقا في تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي رصد منطاد تجسس صيني في سماء ولاية مونتانا شمال غربي الولايات المتحدة.

وأضافت نينج: "نجمع الحقائق، ونخضعها للفحص. نأمل أن يتعامل الجانبان مع المسألة بهدوء"، مشيرة إلى أنه ليس من المفيد التكهن، أو تصعيد المسألة قبل أن يتضح ما حدث.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الخميس، إن مسار المنطاد يتم متابعته عن كثب وأكدت أنه لا يزال فوق الأراضي الأمريكية. وأضافت أنها درست إسقاطه، لكنها قررت عدم تنفيذ هذا الخيار بسبب خطر سقوط الحطام.

وحلق المنطاد فوق ولاية مونتانا، حيث يوجد مخزون من 150 من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مزودة برؤوس نووية، وذلت في قاعدة عسكرية بالشمال، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية على يقين من أن البالون قادم من الصين.

وتأتي الواقعة قبيل زيارة مقررة للصين من جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي من المتوقع أن يصل إلى بكين بعد غد الأحد. وهذه أول زيارة من نوعها منذ أكتوبر 2018.

ووقعت حوادث مماثلة في الماضي، لكن هذه المرة بقي البالون فوق الأراضي الأمريكية لفترة أطول من المعتاد. وبحسب البنتاجون، فإن البالون لا يشكل أي خطر على الطائرات بسبب ارتفاعه الشاهق. وتتواصل الولايات المتحدة مع الصين بشأن الواقعة.