جمعية الهلال الأحمر الكويتي تنفذ مشروع كسوة ملابس الشتاء للأطفال في قطاع غزة

نفذت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، مشروع كسوة ملابس الشتاء للأطفال في قطاع غزة، وذلك ضمن مشاريعها الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.



وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم السبت، إن الجمعية وزعت خلال هذه الحملة عددًا كبيرًا من الملابس الشتوية على الأطفال؛ بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم النفسي لهم وأسرهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، لا سيما مع الظروف المناخية الصعبة في فصل الشتاء.



وأضافت البرجس، أن مشروع توزيع كسوة ملابس الشتاء يندرج ضمن سلسلة المبادرات والمشاريع التي تتبناها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة، وسط الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأشقاء هناك جراء استمرار عدوان الاحتلال، منذ شهر أكتوبر الماضي.



وأوضحت أن الجمعية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، مشيرة إلى الجسر الجوي الذي حمل سيارات الإسعاف، وعيادة متنقلة، ومستلزمات إغاثية وطبية.



وأكدت أن «دولة الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني، وأنها لن تألُ جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس الصورة المشرقة للبلاد، تحت قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».



وشددت على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه المطالبة والضغط نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمليات العسكرية للاحتلال وإنهاء حصاره قطاع غزة، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية والغذاء والدواء.