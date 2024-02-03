قاطع الجيش العراقي مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» هبة التميمي، وذلك أثناء حديثها عن ردود الفعل داخل العراق، بعدما نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وسأل مذيع القناة كريم حاتم، المراسلة عن بيان الجيش العراقي بشأن التصريحات الأمريكية حول استمرار واشنطن لضرباتها في البلاد، ردًا على استهداف القواعد الأمريكية، وتحذيره من أن الأمر ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها.

ولم تتمكن المراسلة من الرد على السؤال، بسبب تلقي تعليمات من الجيش العراقي بإنهاء البث، قائلة: «تلقيت من الجيش العراقي تعليمات بوجوب وقف هذا البث؛ بسبب تطبيق إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد».

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن؛ أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.