بوريل: الشرق الأوسط مرجل قابل للانفجار

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن جميع الأطراف المنخرطة في الصراع المتسع في الشرق الأوسط، إلى العمل على منع نشوب صراع أكثر خطورة.

وقال بوريل، في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "يجب أن يسعى الجميع إلى تفادي أن يصبح الوضع متفجرا" مضيفا أن الشرق الأوسط "مرجل قابل للانفجار"، حسب شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

ولم يختص بوريل أمريكا بالاسم بشكل مباشر، لكن أكد ضرورة أن تحاول جميع الأطراف تجنب تصعيد الوضع.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن مساء الجمعة أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم الدموي الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.