مع انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في بلاده) بعرقلة إصلاح نظام اللجوء الأوروبي وتعريض الأمن الداخلي للخطر.

يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وفي تصريح صحفي قبيل بدء مشاورات قادة دول التكتل، طالب مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار الألماني، حزبي الاتحاد المسيحي بشكل عاجل بالموافقة على مشاريع القوانين التي قدمها الائتلاف الحاكم (الاشتراكيون والخضر) بشأن تنفيذ إصلاح نظام اللجوء وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية قبل الانتخابات البرلمانية.

وقال شولتس إن "الموقف المتعنت الذي يتبناه الحزبان المسيحيان لدوافع حزبية يؤدي إلى تعذر استمرار تراجع الهجرة غير النظامية"، مشيرا إلى أن الاتحاد المسيحي يتحمل بذلك المسؤولية عن عدم إمكانية إعادة مزيد من المهاجرين عند الحدود، محذرًا من أن الاتحاد المسيحي بذلك "يُعَرِّض الأمن الداخلي للخطر". وتابع شولتس:" يجب أن يتوقف هذا الأمر. لا بد من إقرار هذه القوانين الخاصة بالحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الداخلي، قبل الانتخابات البرلمانية".

وكانت الخلافات بشأن سياسة الهجرة أدت في الأسبوع الماضي إلى توترات غير مسبوقة داخل البرلمان. وكان الاتحاد المسيحي تمكن يوم الأربعاء الماضي بدعم من حزب "البديل من أجل ألمانيا" من تمرير خطة من خمسة بنود تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، إلا أن هذه الخطة غير ملزمة للحكومة. وفي المقابل، فشل الاتحاد المسيحي يوم الجمعة الماضي في تمرير مشروع قانون يتضمن قواعد ملموسة رغم تأييد حزب البديل، وذلك بسبب امتناع نواب من الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر عن التصويت.

من ناحية أخرى، لا تزال مشاريع القوانين التي قدمها حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر(حزبا حكومة الأقلية الحالية) بشأن إصلاح نظام اللجوء وتعزيز مكافحة الإرهاب عالقة في البرلمان ومجلس الولايات، حيث لا يمتلك الائتلاف الحاكم الأغلبية اللازمة لإقرارها.