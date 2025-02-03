أجرى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، زيارة للجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد المركزي؛ للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وحرص المحافظ، خلال زيارته للمستشفى، على مصافحتهم والحديث مع الجرحى والمرافقين لهم، مؤكدًا أن مصر دومًا الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ومصر الشقيقة الكبرى لفلسطين.

وأشار المحافظ، إلى أن عملية استقبال الجرحى الفلسطينيين تسير وفقا لما هو مخطط له، حيث يستقبلهم فريق طبي على أعلى مستوى في معبر رفح لنقلهم من سيارات الإسعاف الفلسطينية إلى سيارات الإسعاف المصرية، واستكمال جميع الإجراءات، ونقلهم إلى مستشفيات المحافظة.

وأكد المحافظ، أن استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، ترجمة لنجاح السياسية المصرية.