إصابة 3 شباب في هجوم طعن بمدينة ألمانية

أصيب 3 شباب بجروح خطيرة في هجوم طعن بمدينة كونستانتس بولاية بادن - فورتمبرج الألمانية.

وقالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن الشباب الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 17 و18 و19 عاما كانوا يتجولون رفقة ثلاث فتيات في منطقة للمشاة ليلة السبت / الأحد.

وبحسب متحدثة باسم الشرطة، فإن المجموعة كانت في حانة وربما كانت في طريقها إلى المنزل عندما اقترب منها رجلان مجهولان من الخلف وأهانا الفتيات.

وتبع ذلك اشتباكات لفظية وجسدية، وأصاب المهاجمان المجهولان الشباب الثلاثة بجروح خطيرة بعد تسديدهما عدة طعنات.

وذكرت الشرطة، أن إحدى الفتيات أصيبت في رأسها، فيما لم تصب الفتاتان الأخريان بأذى.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، إن المهاجمين فرا، مضيفة أن خلفية الجريمة لا تزال غير واضحة تماما.

ووفقا للمعلومات الحالية، فإن الضحايا والمهاجمين ليسوا على معرفة سابقة ببعضهم البعض.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الثلاثة إلى مستشفيات، وخضع أحدهم "19 عاما" لعملية طارئة. وبحسب بيانات الشرطة، فإن الثلاثة في حالة مستقرة حاليا.