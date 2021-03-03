الكاظمي: الهجمات على قاعدة عين الأسد نفذتها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إن الهجمات التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد الجوية، اليوم الأربعاء، نفذتها مجاميع ليس لها إنتماء حقيقي للعراق.

وأضاف خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني تعليقا على الهجوم على قاعدة عين الأسد صباح اليوم "أن هكذا هجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق، تستهدف قواعد عسكرية عراقية لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان وأي مسمى".

وأكد أن هذه الهجمات "تضر بالتقدم الذي يحققه العراق، سواء لجهة تجاوز الأزمة الاقتصادية، أو الدور المتنامي للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

ووصف الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرنسيس المرتقبة للعراق بأنها" زيارة تاريخية تضعه على طريق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما ستعزز الرمزية الدولية والفكرية للعراق ومرجعيته الدينية".

وأكد الكاظمي أن أي طرف يعتقد أنه فوق الدولة أو أنه قادر على فرض أجندته على العراق وعلى مستقبل أبنائه، فهو واهم.

وتابع أن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة العراقية في حينها، وأن هذه الحكومة أخذت على عاتقها الدخول في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، أثمر حتى الان عن خروج 60 % من قوات التحالف من العراق بلغة الحوار وليس لغة السلاح".

وأضاف "أننا ماضون في الحوار وفق الأولويات والاحتياجات العراقية للاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية، والاتفاق على آليات توفر ما تحتاجه قواتنا الأمنية من تدريب واسناد ومشورة للقوات العراقية".