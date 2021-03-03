الهند تسجل أكثر من 14 ألف إصابة و98 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 14 ألفا و989 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و139 ألفا و516 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 98 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و346 شخصا.

وأفادت بأن 13 ألفا و123 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و812 ألفا و44 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 170 ألفا و126 شخصا.