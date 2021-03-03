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وسائل إعلام عراقية: قصف قاعدة عين الأسد الجوية بأكثر من 12 صاروخا

بغداد - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:33 ص

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية بأكثر من 12 صاروخا.

وذكرت قناة "دجلة" الفضائية العراقية، عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم، أن القاعدة تضم قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.

 


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