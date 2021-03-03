وسائل إعلام عراقية: قصف قاعدة عين الأسد الجوية بأكثر من 12 صاروخا

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية بأكثر من 12 صاروخا.

وذكرت قناة "دجلة" الفضائية العراقية، عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم، أن القاعدة تضم قوات أمريكية وعراقية وقوات من التحالف.