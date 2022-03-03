السجن المؤبد لمتهم بحيازة 173 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، اليوم الأربعاء، "ب.م.م" صاحب مكتب تأجير سيارات، بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بحيازة 173 طربه لمخدر الحشيش، تزن 17.5 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم20116 لسنة 2021 جنايات محرم بك.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، فتم تقنين الإجراءات وإعداد كمين له حيث ألقي القبض عليه وبحوزته حقيبتين، وبتفتيش الأولى وجدَ بداخلها 173 طربه لمخدر الحشيش، وبتفتيش الثانية عثر بها على هاتف محمول، ومبلغ مالي، فتم التحفظ عليهم.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: نشأت محمد حسن، وعمرو محمد عبد المطلب، وياسر إبراهيم هندي، وسكرتير الجنايات، وليد محمد محب.