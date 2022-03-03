قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الزواج يتطلب القدرة على الإنفاق وامتلاك وظيفة لضمان حياة كريمة، معقبًا: «تقدر تصرف على البيت ومعاك وظيفة تضمن بيها حياة كريمة نجوزك، اختل واحد من الاتنين الجوازة بقيت حرام».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن الزواج يكون حرامًا إذا اختل أحد متطلباته، من القدرة على الإنفاق وامتلاك وظيفة لضمان حياة كريمة، متابعًا: «مينفعش»، على حد تعبيرة.

وذكر أنه من الحرام أيضًا زواج الرجل وهو لا يشتهي المرأة حتى إذا كان يمتلك المال، متسائلا: «ياخدها يعمل بيها إيه؟ يعيشها تاكل وتشرب؟».

ونوه بأن زواج طالب العلم مكروه إذا عطله الزواج عن طلب العلم، مضيفًا أنه إذا انشغل الزوج عن زوجته بأداء عبادة النوافل فزواجه منكوب شرعًا.