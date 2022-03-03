حازم إمام: الفوز على فيوتشر أنقذ الزمالك

يرى حازم إمام، قائد نادي الزمالك الأسبق، أن الفوز الذي حققه أمام فيوتشر أنقذ مسار الفريق في المنافسة على لقب مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «الزمالك كان محظوظا أمام فيوتشر، حيث قدم مباراة ضعيفة من الناحية الفنية، وكانت الأفضلية لفيوتشر ولكنه في النهاية حقق الزمالك الفوز».

وأضاف: «ضربة الجزاء التي حصل عليها سيف الجزيري هي التي أعادت الزمالك سريعا للقاء بعد تقدم فيوتشر بهدفين، كما ساعدت خبرات لاعبي الزمالك الفريق على خطف نقاط اللقاء».

وتابع: «فيوتشر فرط في الفوز بسبب بعض الأخطاء الفردية التي ارتكبها بعض اللاعبين، ولكن علي ماهر قدم مباراة رائعة من حيث السيطرة وتهديد مرمى الزمالك بأكثر من فرصة خطيرة، بالإضافة إلى تسجيل هدفين».

وأتم: «فيوتشر يضم عناصر مميزة في صفوفه مثل عمر كمال وأحمد رفعت حيث تطور مستوى الثنائي بشكل رائع، ولدي نصيحة إلى أحمد عاطف بالاستمرار على نفس المستوى حتى يكون يحظى بشأن كبير في الخط الأمامي بالكرة المصرية».

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على فيوتشر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز