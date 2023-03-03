مسئول بارز بحزب الله يدعو اللبنانيين للصمود في مواجهة استهداف بلادهم

دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، الشيخ علي دعموش في ‏خطبة اليوم الجمعة، اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة استهداف لبنان من خلال الصمود والصبر والعمل الدؤوب ‏لحل ما أمكن من مشكلات البلد".

ودعا دعموش اللبنانيين إلى "تحمل مسئولياتهم في هذه المرحلة التي ‏يشهد فيها بلدنا استهدافاً مركباً سياسًيا واقتصادياً ومعيشياً وثقافياً واجتماعياً ‏وأمنياً".

وقال إن "المطلوب في مواجهة كل ذلك هو أن نصمد ونصبر ونعض على ‏الجراح ونتحلى بالثبات والوعي والبصيرة إلى جانب العمل والسعي الدؤوب ‏لحل ما أمكن من مشكلات البلد وأزماته".

وأضاف "يجب أن نعرف أننا لسنا في ‏لبنان لوحدنا حتى نحل كل مشاكل البلد فالبلد فيه قوى عديدة وتركيبته معقدة ‏سياسياً وطائفياً واجتماعياً وإننا مع ذلك نعمل ونسعى بكل إمكاناتنا من أجل ‏إنقاذ البلد والخروج من المأزق الذي وقع فيه".‏

وتابع دعموش: "نحن اليوم نقوم بتكليفنا في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن مصالحه ‏وخدمة شعبه والحفاظ على سيادته وحقوقه وثرواته بكل قدراتنا".

وقال "نحن في كل ما نقوم به لا نفتش عن مكاسب سياسية، وما نريده هو أن ‏يبقى لبنان قويا بمقاومته وجيشه وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني، وألا ‏يعود إلى زمن الضعف كما تريده أمريكا، وأن تكون الأولوية في هذه المرحلة ‏لمعالجة ما يعاني منه اللبنانيون على المستوى المعيشي والحياتي".

واعتبر أن "هذان ‏الامران يتطلبان مقاربة واقعية وأكثر جدية لإستحقاق الرئاسة، فالتعنت ‏والتصلب بالمواقف وإنتظار الخارج في الملف الرئاسي لا يفيد أحدا بل يعمق ‏المشكلة ويطيل أمد الفراغ".‏‎ ‎

يذكر أن لبنان يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ منذ نشأة الكيان اللبناني، وقد أدت هذه الأزمة إلى فقد الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وتدهورت القدرة الشرائية للبنانيين. كما يواجه لبنان أزمة سياسية تمثلت بفشل المجلس النيابي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ نهاية أكتوبر الماضي عقب الشغور الرئاسي، إضافةً إلى الأزمة الاجتماعية بعد تحول أكثر من 80% من اللبنانيين إلى فقراء.