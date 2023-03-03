القائم بأعمال منطقة دونيتسك: الجيش الروسي يطوق مدينة باخموت بالكامل

صرح القائم بأعمال منطقة دونيتسك، يان جاجين، اليوم الجمعة، بأن مدينة باخموت تمت محاصرتها بالكامل فعليا.

وأكد جاجين، في تصريحات أدلى بها على قناة "روسيا 1"، أن "باخموت الآن محاصرة عمليا. رجالنا في وسط المدينة. وحلقة التطويق مغلقة من الناحية العملية".

تقع باخموت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من دونيتسك شمال مدينة جورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال قائد القوات الأوكرانية ماديار، في صباح اليوم، إن وحدته تلقت أمرا بمغادرة باخموت على الفور.

وقال: "في ليلة 2 مارس، تلقت وحدة "عصافير ماديار" أمرًا بمغادرة باخموت على الفور إلى موقع جديد. ما هي أسباب الانتقال في لحظة حرجة؟ في الوقت الذي أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟ أولا وقبل كل شيء، أنا رجل عسكري، لذلك لن أعلق على أوامر قيادة الدفاع. نحن ننفذ الأمر" .