معتمد جمال: الزمالك لن يوافق على تأجيل مباراة سوار الغيني

أكد معتمد جمال المدير الفنى السابق للزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء، لن توافق على تأجيل مباراة سوار الغيني في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية.

أضاف معتمد جمال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »:" الزمالك لن يوافق على تأجيل مباراة سوار الغيني، خاصة وأن التأجيل سيؤثر على خطط تحضير الزمالك لنهائي كأس مصر".

تابع معتمد جمال، إن الاتحاد الأفريقي لم يوافق على تأجيل لقاء الأهلي وميدياما الغاني رغم تعطل طائرة الأهلي، ولذلك فالكاف لن يوافق على تأجيل لقاء الزمالك، لاسيما وأن اللقاء عبارة عن تحصيل حاصل بعد تصدر الزمالك للمجموعة، ووداع فريق سوا رالغيني للبطولة.

أتم معتمد جمال : المدرب البرتغالى جوزيه جوميز يسير مع الزمالك بشكل جيد، وأتمنى له كل التوفيق".