بلدية المحلة يحسم مصير أحمد عبد الرؤوف

أبدى مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الاسماعيلي، بهدف دون رد، مساء السبت، في المباراة التي جمعتهما على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

قال مصطفى الشامي في تصريحات لبرنامج «البريمو» على قناة «TeN»:" الفوز على الاسماعيلي جاء في توقيت مناسب بعد الخسارة في ثلاثة مباريات متتالية أمام المصري وسيراميكا كليوباترا ثم الأهلي في المباراة الماضية، واستحقينا الفوز أمام الدراويش".

أضاف الشامي:" الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف لم يكن مرتبطًا بالفوز على الاسماعيلي، فالجهاز مستمر في قيادة الفريق ولدينا ثقة كاملة في جميع العناصر".

ويتواجد بلدية المحلة في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الممتاز ولديه 16 نقطة.