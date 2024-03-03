وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس المنيا الجديدة الرسمية للغات وWE للتكنولوجيا التطبيقية

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من المدارس بمحافظة المنيا؛ لمتابعة انضباط سير العام الدراسي 2023-2024، وانتظام العملية التعليمية.

وأناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائبه لمرافقة الوزير والوفد المرافق له، والذي ضم كلً من الدكتور عيد عبدالواحد علي درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، وحمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفي مستهل جولته، تفقد الوزير مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات، التابعة لإدارة المنيا التعليمية، حيث شهد الوزير حصة التربية الرياضية، موجهاً معلمة التربية الرياضية بشرح أهمية التدريبات الرياضية، ومدى الاستفادة من النشاط الرياضي، وأهمية إدراك الطلاب للتأثير الإيجابي لكل تدريب على الجسم.

كما تفقد الوزير عدداً من قاعات رياض الأطفال، ومعامل الحاسب الآلي والعلوم، حيث أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب حول استفادتهم من الدرس.

ووجه بإجراء التجارب العملية لمساعدة الطلاب على الفهم وتحقيق أكثر استفادة، وبمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص الدراسية.

واطمأن الوزير على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية، مشيدا بحضور الطلاب المتميز، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد للطلاب.

كما تفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة المنيا الجديدة، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 447 طالبا وطالبة، حيث شملت جولته تفقد عدد من فصول وأقسام المدرسة، ومتابعة انتظام الدراسة بالفصول، كما أجرى حوارًا مع عدد من طلاب المدرسة الذين أشادوا بالمدرسة والدور الحيوي والهام الذ] تهدف إليه في تنمية مهاراتهم والجوانب المهنية الخاصة، والتي تؤهلهم للالتحاق بالعمل عقب التخرج.

كما حرص الوزير على تفقد معرض مشروعات الطلاب، حيث شرح الطلاب مشروعاتهم والتي تضمنت مشروع إنشاء موقع توظيف، ومشروع سلة مهملات تعمل بتقنية كشف الحركة وسرعة الاستجابة وسهولة الفتح تلقائيا، ومشروع قفاز للمعاقين، ومشروع للري الإلكتروني "Outo Ri"، ومشروع حذاء لمساعدة المكفوفين، ومشروع مقوي إشارة للهاتف المحمول، ومشروع نظارة لمساعدة المكفوفين.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة لدعم التعليم الفني، لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل، باعتباره قاطرة التنمية ولدوره الفعال في المساهمة في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني، وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل لخريجي هذه المدارس.