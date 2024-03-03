شوماخر يحل في المركز الـ13 بسباق قطر

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سجل الألماني ميك شوماخر ظهوره الأول في بطولة العالم لسباقات التحمل اليوم السبت وحل في المركز الثالث عشر مع فريقه ألبين في افتتاح الموسم في قطر.

وقاد نجل الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، سيارة ألبين في 128 لفة من أصل 335 لفة في السباق الذي جرى على مضمار لوسيل الدولي.

وسجل شوماخر أسرع لفة لكنه عاش بعض لحظات الرعب حينما انحرفت سيارته عن المضمار لكنه تمكن من مواصلة السباق.

وقال شوماخر لمحطة "سبورت1" التليفزيونية "إنهاء السباق كان الهدف الأكبر، لقد تعلمت الكثير مما لم أتوقعه بهذه الطريقة".

وشارك شوماخر في بطولة العالم لفورمولا- 1 عبر فريق هاس في 2021 و2022 كما أنه السائق الاحتياطي لمرسيدس منذ العام الماضي، لكنه يشارك أيضا في سباقات التحمل.