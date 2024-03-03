إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22 في الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وأسفرت الحملات عن إزالة ١٣ حالة بناء مخالف على مساحة ٤٠٠م٢، و٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة قيراطين و١٣ سهمًا، كما تم إزالة ٩ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة ١٢٧٦م٢، فيما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٧ حالات متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار أعمال الموجة ٢٢ بكل حزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.