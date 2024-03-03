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بدأ منذ قليل عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث أقيمت الجنازة عقب صلاة العصر، وشيع جثمانه لمثواه الأخير.

حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على حضور العزاء، كما حضر نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، والإعلامي طارق علام، وحلمي عبد الباقي.

وتوفي الموسيقار حلمي بكر، مساء الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 1000 أغنية لأجيال متعاقبة من المغنيين المصريين والعرب.

وكانت الحالة الصحية لبكر قد تدهورت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.