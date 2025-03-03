آدم ساندلر يفاجئ جمهور الأوسكار بإطلالة غير متوقعة ويمازح تيموثي تشالاميه

على الرغم من عدم ترشحه لأي جائزة هذا العام، لم يفوت النجم آدم ساندلر فرصة خطف الأضواء خلال حفل الأوسكار الـ 97، حيث اقتحم الممثل الكوميدي افتتاح الحفل بشكل مفاجئ أثناء المونولوج الافتتاحي للمقدم كونان أوبراين، الذي لم يتردد في توجيه سخرية لطيفة تجاه إطلالة ساندلر غير الرسمية في أضخم ليالي هوليوود.

وخلال حديثه على المسرح، خاطب أوبراين ساندلر قائلاً: "آدم، ماذا ترتدي؟ تبدو وكأنك رجل يلعب البوكر الإلكتروني في الثانية صباحا" في إشارة إلى ملابسه الرياضية غير الرسمية.

لكن ساندلر لم يتردد في الإجابة بطريقته المعتادة، قائلا: "لم يهتم أحد بما أرتديه حتى أثرت أنت الموضوع، أنا أحب مظهري، لأنني شخص جيد. لا أهتم بما أرتديه أو لا أرتديه. هل تزعجك ملابسي الرياضية الأنيقة لدرجة أنك اضطررت للسخرية مني أمام الجميع؟".

وفي مشهد مرح، قرر ساندلر مغادرة الحفل، مما أثار استياء الجمهور، لكنه لم يرحل قبل أن يترك بصمته الفريدة، حيث اقترب من الممثل الشاب، تيموثي تشالاميه، وصرخ باسمه في أذنه بطريقة ساخرة قبل أن يعانقه بحرارة، مما أثار ضحكات الحضور.

وعند مغادرته، لم يستطع ساندلر مقاومة روح الدعابة، فوجه دعوة غير متوقعة للجميع قائلا: "سنلعب مباراة كرة سلة خمسة ضد خمسة الليلة في 'فيتيران بارك'، منتصف الليل. الرجل من 'نوسترفو' هو في فريقي"، لكنه تعثر في نطق اسم الفيلم بشكل صحيح، ليضيف لمسة فكاهية أخرى إلى لحظته الفريدة في الحفل.