نفاد المرحلة الأولى من حجر البلاتينيوم في ستاد الأهلي

أعلنت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن إنشاء استاد الأهلي بمدينة الشيخ زايد عن نفاد المرحلة الأولى من حجر البلاتينيوم، من فئة الـ 2.5 مليون جنيه نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.

وقالت شركة القلعة الحمراء في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" تعلن شركة القلعة الحمراء للتمويل عن نفاد المرحلة الأولى من الحجر البلاتينيوم لتخليد أسماء الجماهير على جدران استاد الأهلي، وذلك خلال ساعات فقط من فتح باب الحجز".

أضافت:" سعر الحجر في تلك الفئة يساوي 2.5 مليون جنيه، ويأتي هذا الإقبال تأكيدا على الارتباط التاريخي والعاطفي بين جماهير النادي وكيانه العريق، حيث يسعى المشجعون للمشاركة في هذا المشروع الفريد الذي يخلد أسمائهم داخل الاستاد الجديد".

أتمت شركة القلعة الحمراء:" نشكر جماهير الأهلي العظيمة على دعمها المستمر، وسيتم الإعلان قريبا عن المراحل المقبلة".