بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومديرية الصحة بمطروح لتطوير الخدمات الطبية

وقّع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد رفعت عبد القادر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير القوى البشرية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر "طبيب مقيم" وفقًا لاحتياجات المستشفيات في محافظة مطروح، وذلك في جميع التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم الطبي المستمر للأطباء والعاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير التخصصات الطبية النادرة لخدمة أهالي وزائري محافظة مطروح.

وتتضمن بنود البروتوكول تنظيم زيارات عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر لدعم الخدمات الطبية في المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحسين أداء الخدمات الصحية والاستفادة المثلى من الإمكانات الطبية المتاحة.

وأكدت محافظة مطروح في بيان إعلامي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بضرورة توفير خدمات صحية لائقة للمواطنين.