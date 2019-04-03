مستشارة الاتحاد الإفريقي تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال الطاقة

بحثت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، مع رئيس وفد الحكومة الصينية زونجليانج المستشار بسفارة الصين بأديس أبابا، إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والصين لتعزير التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.

يأتي ذلك في ضوء قرارات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في القمة الإفريقية 32 الأخيرة بأديس أبابا، حيث أوصى بضرورة تعامل الاتحاد الإفريقي مع كل الشراكات الاستراتيجية بطريقة أكثر قوة وموجهة نحو الهدف، ولتحقيق نتائج ترتكز على المصلحة الإفريقية المشتركة.

وأكد المجلس التنفيذي على الاتفاق مع الصين واليابان حول الآليات من أجل المشاركة الكاملة واستقلالية أكثر للمفوضية الإفريقية في الإدارة الفعالة لمنتدى التعاون بين إفريقيا والصين ومؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا "التيكاد".

كانت الصين قد قدمت خطة لتعزيز التعاون في الطاقة مع إفريقيا في منتدى قمة التعاون الصيني الإفريقي في بكين في سبتمبر الماضي، من خلال تأسيس الاتحاد الإفريقي لتنمية شبكة الطاقة المستدامة، خلال منتدى تنمية شبكة الطاقة الإفريقية باعتبارها فعالية هامة ضمن منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وسيتم تأسيس هذا الاتحاد في مسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الصين والدول الإفريقية ومساعدة تحويل استهلاك الطاقة في إفريقيا والتنمية المستدامة في الدول الإفريقية.

كما أن المنتدى أصدر تقريرا بشأن دراسة تخطيط شبكة الطاقة الإفريقية، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية غنية بموارد الطاقة النظيفة، إذ شكلت الطاقة المائية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية في هذه القارة 12% و32% و40% من الإجمالي العالمي على التوالي.