ترامب ينتقد ألمانيا بسبب مساهماتها المالية في حلف الناتو

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التى لاتلتزم بأهداف الإنفاق فيما يتعلق بمساهماتها فى الحلف ، وخص بالذكر ألمانيا.

وقال ترامب وهو يجلس بجوار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن "ألمانيا بأمانة لا تدفع نصيبها العادل".

وتابع ترامب "لدى احترام كبير لأنجيلا (ميركل المستشارة الألمانية)، ولدى احترام كبير للدولة (ألمانيا)، مشيرا إلى أن والده ينحدر من ألمانيا.

وأكد "لدى مشاعر قوية تجاه ألمانيا، ولكنهم لا يدفعون ما يفترض أن يدفعوه".

وقال إن الولايات المتحدة تحمي أوروبا ولكن "نحن نحمي دولا استغلت الولايات المتحدة" في إشارة إلى التجارة.

وأضاف ترامب "الولايات المتحدة تدفع حصة غير متناسبة في الناتو.. نريد العدل فحسب".