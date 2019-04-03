احتجاز ناقلة كورية جنوبية بسبب انتهاكها للعقوبات الدولية على جارتها الشمالية

تم احتجاز سفينة كورية جنوبية في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بسبب انتهاكات مزعومة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية في سول أمس الثلاثاء، يعتقد أن الناقلة التي تزن 7800 طن قد تورطت في نقل نفط إلى سفينة كورية شمالية في عام 2017.

وتم إيقاف السفينة في ميناء "يوسو" في تشرين أول أكتوبر الماضي، ثم اقتيادها إلى ميناء "كام تشون" في بوسان، وهي محتجزة هناك منذ ذلك الحين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.