أحمد عزت بـ6 «وشوش» في دراما رمضان

يشارك الفنان الشاب أحمد عزت في 6 أعمال درامية مقرر عرضها في موسم الدراما المقبل بعد تميزه في الأعمال التي شارك فيها مؤخرا منها "قيد عائلي" و"نصيبي وقسمتك".

ومن الأعمال التي يشارك فيها أحمد عزت مسلسل "القمر في آخر الدنيا" اخراج تامر حمزة حيث يجسد شخصية عمر وهو شاب يواجه العديد من المشاكل وهي المرة الثانية التي يتعاون فيها احمد عزت مع المخرج تامر حمزة بعد مسلسل "قيد عائلي".

كما يستأنف ايضا تصوير دوره في مسلسل تيمون وبمبه بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل "١٠٠ وش" بطولة نيللي كريم و آسر ياسين إخراج كاملة أبو ذكري، ومسلسل "وصل أمانة" بطولة علي ربيع ومصطفي خاطر وإخراج معتز التوني، ومسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني وإخراج هاني خليفة، وأخيرا مسلسل "نحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.