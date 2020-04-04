الفيفا يرفع الحد الأقصى للمشاركين في الأولمبياد بسبب التأجيل للعام المقبل

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الحد الأقصى لسن اللاعبين المشاركين في مسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو، وذلك بعد تأجيلها إلى العام المقبل بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وحافظ الفيفا على التاريخ الذي حدده سابقا كحد أقصى للمشاركين في المسابقة الأولمبية، وهو أن يكون اللاعب من مواليد أول يناير 1997 وما بعد هذا التاريخ ليتمكن من المشاركة في المسابقة الأولمبية.

وبهذا ، سيكون من حق جميع اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات التواجد ضمن قائمة منتخب بلاده بالأولمبياد.

وتنص لوائح مسابقة كرة القدم بالأولمبياد على أن تقتصر المشاركة على اللاعبين الذين لا تزيد أعمارهم عن 23 لاعبا، مع استثناء ثلاثة لاعبين فقط من هذا الشرط في كل فريق.

ولكن أولمبياد طوكيو سيشهد استثناء لهذه القاعدة، حيث سيسمح للاعبين حتى سن 24 عاما بالمشاركة في المسابقة مع استمرار استثناء ثلاثة لاعبين فوق هذا السن.