الوزير يشيد بـ3 سائقي قطارات: أحدهم أوقف القطار لمرور جنازة في سوهاج

شدد وزير النقل كامل الوزير، على سائقي قطارات السكة الحديد ضرورة بذل كافة الجهود لخدمة الراكب، مشيداً بمواقف عدد من سائقي القطارات مثل السائق الذي أوقف القطار لكي ينقذ حياة مواطنة ألقت بنفسها على القضبان والسائق الذي أوقف القطار حتى لا يصطدم بعربة تعطلت على شريط السكة الحديد في مكان غير معد للعبور.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عددًا من أفراد أطقم التشغيل بهيئة السكك الحديدية بينهم سائقين وعمال مزلقانات وأبراج وصرافي تذاكر ومشرفي وكمسارية قطارات، اليوم بمحافظة المنيا.

كما استشهد الوزير، بأحد سائقي القطارات الروسية القادم من القاهرة - سوهاج الذي قدم لفتة انسانية بتوقفه على بعد 70 مترًا أثناء عبور جنازة كبيرة على شريط السكة الحديد أمام نجعى الجعران بقرية بنى هلال والشيخ صالح دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج للدفن بالمقابر بنجع الشيخ صالح.