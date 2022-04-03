قال السفير البريطاني إلى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إن الهدنة التي أعلنت الأمم المتحدة التوصل إليها لمدة شهرين، خطوة إيجابية لكن يجب البناء عليها".

وأضاف خلال مقابلة مع «العربية«، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على تحويل الهدنة إلى وقف دائم للنار، كما تسعى لدعم الجهود للتوصل إلى حوار سياسي في اليمن.

وأشار إلى أنّ وجود نحو 700 يمني في المشاورات بالرياض أمر إيجابي، وتابع: "نريد مشاركة الحوثيين بالمشاورات لكن الأمر عائد لهم".

وأكمل: "آمل التحاق الحوثيين بالمشاورات وإلا فإنهم سيفقدون فرصة للمستقبل"، مضيفاً: "دول مجلس التعاون تفكر بمحادثات مستقبلية، وهذه فرصة أخرى للحوثيين".

ودخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ مساء السبت، في بارقة أمل نادرة وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، وأبرمت هذه الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية من الأمم المتحدة.