«توبة» وعمرو سعد يتصدرا تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر مسلسل "توبه" تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأصبح النجم عمرو سعد الأكثر بحثا علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحظت الحلقة الأولي بردود أفعال قوية حيث أشادوا بأداء عمرو سعد وصبا مبارك وأيضا لفت انتباه الجمهور الافيهات بين عمرو سعد وأسماء ابو اليزيد منها : "دعيت ربنا اداني وعين الناس مش سايباني".

ويلعب عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبة، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية.



وتدور أحداث المسلسل في منطقة شعبية بمحافظة بورسعيد، حيث يعيش أحمد عبدالتواب، "توبة"، وسط حارة شعبية لجأ إليها منذ 7 سنوات بعدما ودع ماضيه الممتلئ بالجرائم، لكن ماضيه سيعود إليه ويطارده من جديد، وينغص عليه الحياة الجديدة التي اختار العيش فيها.

ويعرض المسلسل في تمام السابعة مساء، كما يعاد في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على قناة "إم بي سي".

مسلسل توبة بطولة عمرو سعد وصبا مبارك وماجد المصري ودياب وأسماء أبو اليزيد.