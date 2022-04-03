 تقارير: ألمانيا ترفض توريد 100 ناقلة جنود مدرعة طراز ماردر إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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تقارير: ألمانيا ترفض توريد 100 ناقلة جنود مدرعة طراز ماردر إلى أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 9:38 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 9:38 م

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن أوكرانيا لن تتسلم ناقلات جنود مدرعة ألمانية طراز ماردر كانت كييف قد طلبتها من الجيش الألماني.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الأحد إن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت رفضت طلبا من كييف بهذا الخصوص.

وأضاف الموقع أن وزارة الدفاع الألمانية أكدت هذا الأمر وأوضحت أن كل ناقلات الجنود الخاصة بها مرتبطة بالتزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتابعت الوزارة أنه لهذا السبب يجب البت في "التحلل" من هذا الارتباط في إطار الحلف.

وكان وزير الدفاع الأوكراني طلب من ألمانيا توريد 100 ناقلة جنود مدرعة طراز ماردر وأسلحة ثقيلة أخرى وذلك في خطاب وصل إلى وزارة الدفاع الألمانية يوم الأربعاء الماضي واطلعت عليه صحيفة "فيلت".

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