نقابة الأطباء تطالب بوقف عرض إعلان ملابس داخلية يسيء للمواطن المصري والفريق الطبي

أعلنت نقابة أطباء مصر أنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلًا و مضمونًا.

وقالت النقابة إن الإعلان ينطوي على تنمر صريح و واضح على المواطن المصري ويظهره بصورة لا تليق.

حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة ، كما أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويسخر طبيب وممرضة على ملابسه الممزقة ويتهكمان عليه، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية.

وطالبت نقابة الأطباء الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 و الخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.