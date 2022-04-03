 نقابة الأطباء تطالب بوقف عرض إعلان ملابس داخلية يسيء للمواطن المصري والفريق الطبي - بوابة الشروق
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نقابة الأطباء تطالب بوقف عرض إعلان ملابس داخلية يسيء للمواطن المصري والفريق الطبي


نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 12:13 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 12:16 ص

أعلنت نقابة أطباء مصر أنها رصدت أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية والذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها واستهجانها لهذا الإعلان شكلًا و مضمونًا.
وقالت النقابة إن الإعلان ينطوي على تنمر صريح و واضح على المواطن المصري ويظهره بصورة لا تليق.
حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة ، كما أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويسخر طبيب وممرضة على ملابسه الممزقة ويتهكمان عليه، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية.
وطالبت نقابة الأطباء الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 و الخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

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