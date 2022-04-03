رئيس وزراء بريطانيا يندد بقتل الروس مدنيين في أوكرانيا



ندد رئيس الوزراء البريطاني بشدة بعمليات إعدام مدنيين أوكرانيين، ظهرت للسطح بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.



وقال جونسون في بيان: "الهجمات الخسيسة لروسيا ضد مدنيين أبرياء في إربين وبوتشا ،هي دليل آخر على أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وجيشه يرتكبان جرائم حرب في أوكرانيا".



وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ببذل ما بوسعه من صلاحيات "لوقف آلة حرب بوتين" ،متعهدا بأن لندن سوف تشدد العقوبات على موسكو ،وستزيد إمدادات السلاح والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.



كما شدد رئيس الوزراء على دعم بريطانيا لتحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في فظائع مرتكبة في أوكرانيا. وقال جونسون إن لندن ستعزز دعها المالي للتحقيق وسترسل محققين متخصصين. وقال: "لن نرتاح حتى تحقيق العدالة ".



جاءت تصريحات جونسون بعد اكتشاف عشرات الجثث في بلدة بوتشا بشمال غرب كييف، والتي شهدت قتالا شرسا لأسابيع. وتم الآن دفن نحو 280 جثة لمدنيين في مقبرة جماعية.