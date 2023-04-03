«سجون وتنانين» يزيح «جون ويك» من صدارة شباك تذاكر السينما العالمية

* نيقولا معوض ينافس على قمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية بـ«His Only Son» ويحقق 5 ملايين دولار



استطاع الجزء الثالث من فيلم الأكشن والمغامرة والفانتازيا "سجون وتنانين: الشرف بين اللصوص - Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"، أن يزيح فيلم "جون ويك" من على قمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، بأول أسبوع من طرحه، ويحتل الصدارة بـ38 مليونا و500 ألف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 71 مليونا و500 ألف دولار.

الفيلم من كتابة وإخراج جون فرانسيس دالي، وبطولة كريس باين، وميشيل رودريجز، وجاستيس سميث، وهو مبني على لعبة "سجون وتنانين"، وفي هذا الجزء ينطلق لص ساحر ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين في مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

وتراجع الجزء الرابع من فيلم الأكشن والجريمة والإثارة "جون ويك - John Wick"، إلى المركز الثاني بقائمة الإيرادات بعد تصدرها الأسبوع الماضي، محققا 28 مليونا و210 آلاف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 244 مليونا و878 ألف دولار.

الفيلم من تأليف شاي حطين، مايكل فينش، ديريك كولستاد، وإخراج تشاد ستاهلسكي، وبطولة ريفز كيانو، لورانس فيشبورن، جورج جورجيو، لانس ريديك، كلانسي براون، إيان ماكشين، ماركو زارور، بيل سكارسجارد، دوني ين، ايمي كوان، هيرويوكي سانادا، شامير أندرسون، رينا سواياما.

وينافس الفنان اللبناني نيقولا معوض، على قمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية بفيلمه "ابنه الوحيد - His Only Son"، بأول أسبوع من طرحه، حيث حقق 5 ملايين و500 ألف دولار عالميا.

الفيلم من سيناريو وإخراج ديفيد هيلينج، وبطولة نيقولا معوض، سارة سيد، آدان موسكوفتز، أوتافيو تاداي، نيكولاي بيريز.

وتراجعت بشكل كبير إيرادات الجزء السادس من فيلم الرعب الشهير "الصرخة - Scream VI"، ليحل في المركز الرابع بالأسبوع الرابع من طرحه، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و500 ألف دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 147 مليونا و628 ألف دولار.

كما تراجعت إيرادات فيلم "كريد 3 - Creed III"، الذي يعد التجربة الإخراجية الأولى للممثل مايكل بي. جوردن؛ ليحل في المركز الثالث في الأسبوع الخامس من طرحه، محققا 5 ملايين دولار، وبلغ إجمالي إيراداته عالميا 258 مليونا و579 ألف دولار.

ويستكمل الفيلم حياة ومواجهات بطل الملاكمة "أدونيس كريد"، حيث يواجه في هذا الجزء "داميان أندرسون" صديق الطفولة الذي أصبح منافسا.