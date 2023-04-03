شهدت منطقة السلام بمحافظة القاهرة جريمة مروعة بعدما أقدم رجل علي قتل زوجته بعدة طعنات نافذة، أمام طفلتيهما، وعقب ذلك استعان بوالدته ووالده الذين قاموا بالذهاب إليه، ومسحوا آثار الدماء لإخفاء معالم الجريمة.

بدأت الواقعة بتلقي رئيس مباحث السلام أول، بلاغ من سيدة، مفاده اتصال زوج شقيقتها بها وإخبارها بقتلها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبمناقشة طفلة عمرها 6 سنوات، عُثر عليها بمحل الواقعة تبين أنها نجلة الضحية، وتدعى رودينا، أقرت أن والدها قتل والدتها أمامها وقال لها: "أنا قتلت أمك عشان حاولت تسمني" بحسب ما قالته الطفلة لرجال المباحث.

ويكثف رجال مباحث القسم جهودهم لضبط المتهم الهارب، فيما أمكن ضبط والدة ووالد المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.