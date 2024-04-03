تنظيم حملة لوضع ملصقات بتعريفة ركوب موحدة على مركبات التوكتوك بقرى بيلا

نظمت الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة لوضع تعريفة الأجرة على مركبات التوك توك، حيث تم تحديدها على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ بـ5 جنيهات، تنفيذاً لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وطبقاً للقانون، وعلى ما يقتضيه الصالح العام، وتكليفات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وقاد رؤساء القرى في مركز بيلا، بإشراف أحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، حملة موسعة لتركيب ملصقات واستيكرات بتعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بقرى المركز والتى تم تحديدها بالسعر الموحد على كل توكتوك، وهي 5 جنيهات فقط.

وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المقرره بقيمة 5 جنيهات فقط لا غير على زجاج التكاتك عبر كتابة السعر بواسطة البويات، مع وضع الاستيكرات الخاصة بتعريفة الركوب، مناشدين المواطنين الالتزام بدفع أجرة التوكتوك 5 جنيهات فقط لا غير.

ومن جانبه شدد محافظ كفر الشيخ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة لمركبات التوكتوك على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، صدق أمس الثلاثاء، على قرار التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي بواقع مبلغ 10 جنيهات داخل المدن، كما تحدد تعريفة أجرة (التوكتوك)، بواقع مبلغ 5 جنيهات داخل القرى وعلى كل الطرق بأنواعها، على أن يتم وضع استيكر على سيارات التاكسي والتوكتوك موضحا عليه خط السير والتعريفة المقررة للأجرة الموحدة.

كما نص القرار على تغريم من يخالف تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير ( التاكسي - التوكتوك ) بتحصيل مبلغ 1500 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.

كما تضمن القرار منح مالكي مركبات التوكتوك غير المرخصة مهلة 3 أشهر لتقنين الأوضاع والترخيص، وفي حالة ضبطها بعد انتهاء تلك المهلة يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يوما بأماكن الإيواء في الحالتين.