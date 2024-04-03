الشاباك: احتجاجات الإسرائيليين قد تؤدي إلى أوضاع خطيرة

حذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، اليوم الأربعاء، من أن احتجاجات المواطنين على الحكومة وخطاباتهم العنيفة ضدها قد تؤدي إلى "أوضاع خطيرة".



وقال بار، في بيان حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه، إن "الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي شاهدناها الليلة الماضية في القدس، يتجاوز قواعد الاحتجاج المقبولة، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام".



وحذّر من أن ذلك "قد يؤدي إلى احتكاك عنيف مع قوات الأمن، ويمنعها من القيام بواجباتها، وحتى قد يؤدي إلى إيذاء الأفراد الآمنين".



وأضاف: "هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف غير القانوني، وهذا (أحداث الثلاثاء) اتجاه مثير للقلق وقد يؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها".



وعلى خلفية هذه الأحداث، انتقد مسئولون بالحكومة الإسرائيلية "الشاباك"، واتهموه بالتراخي في حماية نتنياهو وعائلته.



من جانبه، قال الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، اليوم الأربعاء، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يجب ألا نقبل العنف من أي جهة، ويجب ألا نقبل تجاهل تعليمات الشرطة وكسر الحواجز كما رأينا الليلة الماضية في القدس".



وأضاف: "الاحتجاج مشروع، والألم مفهوم أيضاً، لكن يجب احترام القانون وقواعد اللعبة".



بدورها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريجيف، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مخاطبة مسئولي الأمن، الثلاثاء: "لا تقولوا إننا لم نعرف ولم نسمع.. مسئولية وقف هذا الجنون العنيف والمسّ برئيس الوزراء وعائلته تقع على عاتقكم أنتم قوات الأمن، استيقظوا!".



أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، طالب على "إكس"، "الشاباك بأن يستيقظ فوراً ويأخذ على محمل الجد أمن رئيس وزراء إسرائيل وعائلته"، معتبرا أن "الوضع الذي يقتحم فيه آلاف الأشخاص منطقة منزل رئيس الوزراء، ويغضّ الشاباك الطرف عنه، هو أمر غير مقبول".



ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق مع حماس لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.